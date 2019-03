Gorizia: le richieste dei sindaci contro la strada assassina

Sono passati due mesi dal tragico incidente che, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, ha visto l’ennesimo incidente sulla Strada Statale 55, quella che da Gorizia porta, attraverso il ‘Vallone’, fino a San Giovanni di Duino. Un’arteria che viene spesso percorsa da coloro che non si vogliono trovare imbottigliati o rallentati dall’imbuto di Monfalcone per chi proviene da Trieste. Come accaduto nella tragica notte di gennaio, spesso la velocità, le curve e la troppa sicurezza causano tragedie. E ci sono voluti esattamente due mesi per poter celebrare i funerali di una delle due vittime, originario di Monfalcone, poi trovato carbonizzato all’interno della vettura.



Quella del Vallone è una strada che da anni miete vittime e sulla quale sono difficili gli interventi. Risale allo scorso 21 gennaio l’ordinanza con la quale il sindaco di Duino Aurisina ha bloccato il traffico pesante con massa superiore alle 5 tonnellate, nei tratti abitati del comune. Un piccolo passo, anche se i problemi sono numerosi. Alenka Florenin, primo cittadino di Savogna d’Isonzo, ha rimarcato, durante un’audizione in regione, la scarsa presenza di forze dell’ordine che, unita al traffico pesante, crea gravi situazioni di pericolo. Della stessa linea Fabio Vizintin, sindaco di Doberdò del Lago, che però segnala la necessità di installare alcuni autovelox, la cui assenza peggiora la situazione, ma che persistono difficoltà sia per la loro posa in opera sia per il funzionamento. Di fatto Doberdò, come Savogna, dispone attualmente di un solo vigile urbano.



C’è, infine, la proposta dell’assessore regionale Graziano Pizzimenti, anche a seguito dei numerosi interventi per risolvere l’annoso problema, di spostare il traffico verso la vicina autostrada. Rimane, però, il problema del pedaggio che andrebbe risolto o con un rimborso agli autotrasportatori oppure, come più volte proposto dai sindaci dei comuni della zona, con la liberalizzazione del tratto fino Villesse.