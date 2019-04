Governatori, Fedriga secondo nell'indice di gradimento nazionale

I governatori più amati d’Italia? Sono tre leghisti. Lo sancisce la classifica del Sole 24 Ore che, ogni anno, monitora l’indice di gradimento dei presidenti di Regione. Al primo posto, inossidabile, il governatore del Veneto, Luca Zaia, con il 62 per cento. Al suo ottavo anno di mandato, non conosce ‘logorio’, anzi aumenta le preferenze di ben 11,9 punti.

Alle sue spalle si posiziona Massimiliano Fedriga, alla guida del Fvg, con il 51,1 per cento di fiducia dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Un dato molto positivo, ma in calo di 6 punti percentuali rispetto all’anno scorso, quello della sua consacrazione.

Terza piazza per un altro esponente del Carroccio, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sostanzialmente stabile al 49,2 per cento. Il centrodestra domina anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Christian Solinas, che ancora sfruttano l’effetto ‘luna di miele’ con i concittadini.

La prima posizione targata Pd è l’emiliano Stefano Bonaccini, presidente della conferenza delle Regioni. Seguono Toscana, Liguria e Lazio, con Toti e Zingaretti, fresco dell'elezione alle Primarie del Pd, in crescita, rispettivamente, del 4,8 e del 5,9 per cento.

Decima piazza per Emiliano in Puglia, seguito da Calabria, Molise, Campania, Umbria, Marche e Sicilia, fanalino di coda della graduatoria.