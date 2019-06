Governo, l'ultimatum del premier Conte

Il premier Giuseppe Conte lancia un ultimatum ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio che, anche dopo le elezioni, continuano a ‘litigare’. "Se non avrò risposte - ha detto in conferenza stampa - rimetterò al Colle il mio mandato. Resto disponibile a lavorare, ma non posso compiere questa scelta da solo. Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a Palazzo Chigi".

Conte ha ribadito come sia compito delle forze politiche decidere se far proseguire e come l'azione di Governo. “Serve un risposta chiara, inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere".

“Ho accettato l’incarico alla luce delle prerogative che la Costituzione riserva al presidente del Consiglio”, ha aggiunto Conte, “ma non avevo tenuto in considerazione il clima da campagna elettorale permanente, che ha minato la coesione delle forze di governo”. Oltre al contratto di Governo e ai punti ancora da realizzare, non è mancato un accenno alla prossima manovra, “che dovrà mantenere in equilibrio dei conti e rispettare le regole europee”.