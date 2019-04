I risparmiatori traditi scendono in piazza

Dopo l’ennesima fumata nera sull’attivazione del Fondo d’indennizzo per i risparmiatori traditi dalle banche, le associazioni che fanno parte della cabina di regia sono pronte a scendere in piazza. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile, alle 11, a Roma, in piazza Monte Citorio.

“Movimento 5 Stelle e Lega, che in campagna elettorale hanno più e più volte promesso pubblicamente ai risparmiatori il risarcimento integrale dei danni, hanno clamorosamente disatteso le aspettative, dimostrandosi interlocutori del tutto inadeguati e inaffidabili”, spiegano le associazioni. “In occasione dell’incontro di lunedì a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ci hanno illustrato la proposta su cui il Mef aveva raggiunto un accordo con la Commissione Europea. La proposta, messa ai voti, era stata accolta da 17 associazioni su 19, tutte tranne il Coordinamento Don Torta e Noi che Credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Al termine dell’incontro, il Presidente Conte aveva annunciato l’emanazione del decreto per il giorno dopo, in occasione del Consiglio dei Ministri. Ma così non è stato. E abbiamo quindi deciso di scendere in piazza”, si legge ancora nella nota unitaria delle associazioni.

“La manifestazione – fanno sapere da Consumatori Attivi che, con la sua presidente Barbara Puschiasis è da sempre in prima linea sui crack della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca – è aperta a tutti i risparmiatori traditi i cui diritti sono stati calpestati, a cui le istituzioni non hanno finora fornito alcun sostegno e che hanno ormai perso la fiducia nella giustizia e nella politica, ma non intendono arrendersi e, anzi, continueranno a lottare per ottenere i rimborsi, un diritto riconosciuto dalla Costituzione, che tutela il risparmio”.

