Il consigliere regionale Moretti chiede la posizione del consiglio regionale sul Venezuela

“Il Venezuela sta vivendo una situazione drammatica: è nostro dovere attivarci per fare la nostra piccola parte, in primis per i molti nostri corregionali e i tanti connazionali che si trovano in questo Paese segnato da profondi conflitti. La Giunta regionale si faccia dunque parte attiva verso il ministero degli Esteri e il Governo nazionale affinché l’Italia rompa un silenzio vergognoso ed un comportamento pilatesco e riconosca il Presidente Juan Guaidò, per riprendere in quel Paese un percorso democratico”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Diego Moretti che ha presentato insieme al consigliere Franco Iacop, una mozione in Consiglio regionale per “Sostenere il popolo e la democrazia in Venezuela, nonché la presenza dei tanti corregionali e discendenti. Il Governo Conte proceda al riconoscimento del presidente Guaidò”.

“La popolazione è ridotta alla fame tra caos e disordini con morti e feriti, le voci dell’opposizione politica e sociale sono incarcerate e ridotte al silenzio dalla dittatura di Maduro. Tra i milioni di persone che scappano verso i paesi vicini, non vanno dimenticate le decine di migliaia di cittadini di origine friulana e italiana che chiedono al Governo Conte un pronunciamento formale a favore del riconoscimento del ruolo dell’Assemblea nazionale presieduta da Juan Guaidò. La nostra Regione, proprio per la presenza di tanti nostri corregionali, dopo i 100mila euro stanziati nel 2018 a favore dell’Ente Friuli nel Mondo per il ‘piano Venezuela’, può svolgere ancora positivamente la propria parte nei confronti del ministero degli Esteri per il ripristino della democrazia in un Paese così caro all’Italia”