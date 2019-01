Il cordoglio del Fvg per la morte di Zamberletti

"Grazie per quello che hai fatto per la nostra terra, grazie per aver ridato speranza e futuro alla nostra gente". È il pensiero che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rivolge a Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile scomparso ieri all'età di 85 anni.

"Se il Friuli è uscito con grande slancio prospettico dal post terremoto del 1976 - aggiunge Fedriga - lo si deve anche all'opera di colui che, nelle vesti di commissario straordinario per l'imponente emergenza, seppe valutare capacità e determinazione di un territorio storicamente e culturalmente mai domo, delegando ai sindaci molte importanti competenze e coordinando al meglio quello che è ormai conosciuto e riconosciuto nel mondo come il Modello Friuli".

"La nostra regione - conclude il governatore - sa apprezzare chi le fa del bene e non dimentica, tributando un saluto composto quanto sincero e riconoscente".

"Ci ha lasciati un grande amico, un uomo che per la nostra regione è stato una guida, un padre che con mano sicura ci ha condotti fuori dall'emergenza del terremoto del '76. Se c'è un nome che a pronunciarlo mette d'accordo tutti è quello di Giuseppe Zamberletti". Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, commenta la scomparsa, avvenuta nella tarda serata di ieri, all'età di 85 anni, dell'allora commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi del terremoto in Friuli.

"Dobbiamo ricordare Zamberletti - ha continuato Riccardi - perché è stata sua l'intuizione e la volontà di creare il dipartimento nazionale della Protezione civile. In questo compito, accanto alla grande preparazione ed esperienza, ha saputo donare tutta la sua umanità diventando per migliaia di volontari di tutta Italia una guida e anche un amico, un maestro".

"Ho perso un amico, un uomo - conclude il vicegovernatore - che ha sempre saputo darmi i giusti consigli con la sua spontaneità e semplicità".

"La morte di Giuseppe Zamberletti è quella innanzitutto di un amico e di uomo-guida del Friuli Venezia Giulia che ha condiviso con gli amministratori e le popolazioni del Friuli la pagina più difficile della storia di questa regione, dalle macerie del terremoto alla rinascita dell'intero territorio, coniugando grandezza politica e forza empatica. Con lui scompare l'ultimo grande protagonista e testimone di quegli anni e di quelle scelte, che con questa terra e la sua gente ha mantenuto sempre vivo un legame di affetto e partecipazione". Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin esprime il cordoglio dell'Assemblea del FVG e suo personale per la scomparsa, ieri a 85 anni, di Giuseppe Zamberletti, già Commissario straordinario del Governo per la l'emergenza e la ricostruzione del Friuli e padre della Protezione Civile in Italia che qui, in quegli anni, ha visto germogliare le sue radici.

"Il mio ricordo personale, allora in veste di sindaco, va all'ultimo incontro in occasione della celebrazione del 40º anniversario del terremoto a Udine alla presenza del Capo dello Stato, assieme a tutti i primi cittadini della Regione ai quali Zamberletti rivolse il suo pensiero e ringraziamento: un ringraziamento idealmente indirizzato innanzitutto a tutti i sindaci con i quali aveva vissuto quella che definì 'indimenticabile avventura', dando atto alla forte e laboriosa popolazione friulana di avere saputo 'dimostrare con i fatti che quando si opera tutti insieme con onestà, impegno civile e spirito di unità si possono affrontare e risolvere tutti i problemi che si presentano sul cammino, talora difficile, anche impervio, della nostra democrazia repubblicana".

"Il ricordo di Zamberletti rimarrà sempre vivo nelle nostre comunità, un uomo al quale il Friuli sarà sempre riconoscente". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, esprimendo il proprio cordoglio e di tutto il gruppo consiliare regionale per la scomparsa, all'età di 85 anni, di Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione civile e Commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto che nel 1976 colpì il Friuli.

"Non fu solo il padre della Protezione civile, ma fu per noi colui che guidò la rinascita di una terra ferita in maniera profonda - aggiunge Bolzonello -. Zamberletti promise alla polazione e ai sindaci che il Friuli sarebbe risorto grazie a un modello che ancora oggi viene guardato come esempio per uscire da profonde difficoltà. Chi visse quella tragedia e la ricostruzione può ricordare la passione, l'impegno, la capacita' d'intervento e l'etica che caratterizzarono quel periodo. La gente del Friuli, le forze militari e civili, le istituzioni, tutti si mobilitarono con questo spirito del quale Zamberletti fu fulgido esempio.

"Fu modello di lungimiranza perché intuì per primo quanto, accanto al sistema di soccorso nelle emergenze, è necessario un sistema che permetta la previsione e la prevenzione dei rischi naturali. Per la sua scomparsa - ò la riflessione finale di Bolzonello - esprimiamo il nostro più profondo e sincero cordoglio; abbiamo perso un maestro che ricorderemo sempre".

"L'Italia perde un vero servitore dello Stato, retto e capace nel suo agire, mite e determinato. Zamberletti lascia un esempio scolpito nelle molte opere che testimoniano il suo impegno per la salvaguardia del nostro Paese. Il Friuli Venezia Giulia conserverà sempre un ricordo affettuoso e riconoscente per quest'uomo con il quale non è mai venuto meno un legame anche umano". Così la deputata Debora Serracchiani (Pd), gia presidente della Regione, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione civile.

"Vorrei non andasse perduta - aggiunge Serracchiani - la memoria della profonda e cordiale umanità di Zamberletti, la sua continua disponibilità e generosa curiosità verso gli altri. Ho avuto la fortuna di conversare a lungo con lui in varie occasioni ricevendo sempre un arricchimento che andava oltre lo scambio delle idee. Questo - conclude - era un elemento sempre presente e percepibile in chi gli stava accanto".

"Ad andarsene è un uomo del “fare” un decisionista che ha consentito a un Friuli devastato di superare con effetti importanti la prima fase del post terremoto". Questo il ricordo che il coordinatore regionale di Progetto FVG per una Regione Speciale, Ferruccio Saro e il capogruppo in consiglio regionale, Mauro Di Bert, hanno di Giuseppe Zamberletti, unendosi al vasto cordoglio che fa seguito alla notizia della sua scomparsa e alle parole di vicinanza alla famiglia. "Zamberletti in tutti questi anni è rimasto un grande amico del Friuli, sempre ricordato e il cui operato gli ha valso la consegna anche di alcune cittadinanze onorarie. Il territorio friulano deve molto a questa personalità che con il suo intervento ha saputo conciliare le esigente degli enti locali e delle comunità diventate le protagoniste della ripresa".

"L’esperienza di Zamberletti è poi proseguita con l’operato del Segretario Generale per la ricostruzione, Emanuele Chiavola, con il quale ho avuto l’onore di collaborare – è il ricordo personale di Ferruccio Saro – con le loro scelte entrambi hanno dimostrato che solo unendo in uno sforzo collettivo l’impegno dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, dei professionisti, delle imprese e della burocrazia, si può procedere con un’efficace azione di ricostruzione delle zone colpite da calamità".

"Quella del Friuli è stata un’esperienza positiva, l’unica operazione di ricostruzione post terremoto avviata con successo in Italia e di ciò va dato merito a Zamberletti e alla sua lungimiranza – ricordano i due esponenti di Progetto FVG - il suo ricordo deve servire per altre zone terremotate perché si prenda atto che non è solo con l’intervento dello Stato che si risolvono le cose e si risollevano le aree colpite dalla calamità, ma ci vuole una corale partecipazione di tutti i soggetti in campo".

“Giuseppe Zamberletti è stato l’uomo che ha reso possibile ricostruire in pochi anni e in maniera esemplare il Friuli dopo il terremoto del 1976. E se oggi possiamo parlare orgogliosamente di ‘modello’ lo dobbiamo anche e soprattutto alla sua intuizione di adottare per la prima volta nel nostro Paese il metodo del decentramento amministrativo, attuato attraverso il coinvolgimento diretto dei sindaci dei Comuni colpiti dal sisma nella gestione dell’emergenza e nella successiva fase della ricostruzione”. Lo dichiara il sindaco di Udine Pietro Fontanini.

“Come friulano e sindaco di Udine non posso che esprimere un profondo dolore per la scomparsa di questo grande uomo, cui va la riconoscenza di tutto il Friuli e la cui memoria deve essere onorata estendendo il modello da lui delineato e attuato a tutto il nostro Paese”, conclude Fontanini.