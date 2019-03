Il Daily mail mette alla gogna Fedriga sui vaccini

Non ci vanno leggeri i cittadini inglesi (ma anche statunitensi, canadesi e di altri paesi anglofoni) nel commentare la vicenda del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ricoverato in ospedale dopo aver contratto la varicella.

A raccontare i fatti è il noto quotidiano inglese "Daily mail" che li riporta nella sua versione online. L’articolo dal titolo “Italian politician and leading anti-vax figure is hospitalised with chickenpox” (Politico italiano principale figura degli anti vax è ricoverato in ospedale con la varicella) pone chiaramente l’accento sulle polemiche sull’obbligo vaccinale, riprese da molte testate anche in Italia.

E, come già accaduto nel nostro Paese, anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti l’articolo ha scatenato molti commenti non certo teneri con Fedriga. La maggior parte sottolinea l’ironia della sorte, altri chiamano i no-vax i “terrapiattisti della medicina” e invitano medici e ospedali a non curarli, altri ancora sottolineano i danni di salute permanente che una malattia esantematica in età adulta può provocare. Qualcuno è decisamente feroce, scrivendo chiaramente che Fedriga se l’è cercata o chiamandolo “loser” (perdente).

Sono pochi, invece, quelli che evidenziano il fatto che Fedriga non sia un antivaccinista, poiché i suoi figli sono vaccinati, ma si opponga alle modalità dell’obbligo attuale e solo una voce riporta il fatto che quattrro giorni di ricovero negli Usa sarebbero costati 10.000 dollari.

La notizia è stata poi ripresa anche da un'altra testata inglese, "The Indipendent", sempre nella versione online.

La risposa di Fedriga non si è fatta attendere: è stato lo stesso governatore che ha postato l’articolo del "Daily mail" sul suo profilo Facebook e ha commentato a sua volta “Se in Italia non siamo messi bene, guardate cosa succede all’estero... per il Daily Mail sarei uno dei principali esponenti “no-vax”... voi capite come vengono fatte girare fake news nel mondo? E non dai social (tanto attaccati per le notizie false) ma da organi di stampa!”