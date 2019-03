Il difficile cammino verso l'integrazione

Due episodi di cronaca accaduti in Friuli nei giorni scorsi ci costringono a riflettere su un tema sempre attuale: i processi di integrazione degli immigrati stranieri e, dunque, la costruzione di una società multietnica e multiculturale funzionante e sostenibile.

La donna di origine thailandese, ma cittadina italiana da trent’anni, che a Borgomeduna si è vista rifilare un ceffone dall’avventore di un bar contrariato per le sue posizioni politiche è il perfetto testimonial di come non manchino, anche dalle nostre parti, i detrattori della società multietnica. Chiedendo alla donna di tornare “a casa sua”, e appellandosi al campione dei porti chiusi per i migranti, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’uomo ha rivelato non solo i suoi odiosi pregiudizi, ma anche la sua indisponibilità ad accettare la realtà. Quella realtà che, da lungo tempo, vede la nostra regione diventare patria per migliaia di persone dalle più svariate provenienze e appartenenze culturali.

I poco più di centomila cittadini stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia non sono un capriccio della storia, ma il risultato di un processo – la globalizzazione – che ha riconfigurato gli equilibri demografici del pianeta. In un mondo sempre più interconnesso e in cui le distanze geografiche sono ormai ininfluenti, l’immigrazione ha generato profondi cambiamenti nel tessuto sociale e culturale di Paesi che, come l’Italia, hanno attratto flussi da tutti i continenti. L’inclusione e l’integrazione degli immigrati è diventata così una priorità per tutti i territori interessati da questo rimescolamento delle carte. Una priorità non sempre assecondata da politiche concrete, va detto, e che cionondimeno ha beneficiato di processi spontanei, che hanno supplito all’assenza di una strategia strutturata da parte delle amministrazioni centrali e locali.

Un esempio di come l’integrazione possa partire dal basso, anziché essere pilotata, ce la offre la squadra di calcio – il suo nome è “Udine Keepfit Club Ga” che è stata co-protagonista del secondo episodio su cui vogliamo richiamare l’attenzione. Si tratta di un team di ragazzi ghanesi che si cimentano nel campionato di terza categoria uniti dal duplice desiderio di affermare un’identità di gruppo e di confrontarsi con altre compagini secondo le regole universali dello sport. Un esempio d'integrazione, insomma, guastato dalla gara di domenica scorsa in casa degli avversari del Pozzuolo. Una partita, raccontano le cronache, presto trascesa a causa, tra le altre cose, delle intemperanze del mister e di un dirigente dell’Udine Keepfit Club Ga che, incapaci di contenere la scontrosità intrinseca in ogni competizione sportiva, hanno costretto l’arbitro a sospendere la partita e poi i carabinieri a intervenire, a match concluso, per verificare la situazione.

Il calcio, si sa, surriscalda gli animi come poche attività umane. Se vi si aggiunge la spezia della diversità etnica, lo sport più amato dagli italiani è capace poi di trasformarsi in vetrina della diffidenza. Non risulta, per fortuna, che la gara di Pozzuolo sia stata rovinata da quei cori razzisti che fanno sovente capolino negli stadi del Belpaese. Ma le scintille nel campo, coronate dalla testata dell’allenatore dell’Udine Keepfit Club Ga al guardalinee avversario, documentano un clima tutt’altro che amichevole.

Ed è un peccato: in fin dei conti, quella di Pozzuolo poteva essere l’occasione di dimostrare che lo sport può unire anziché dividere. Se è successo il contrario, significa che la strada da percorrere perché lo sport sia fucina d'integrazione, anziché l’ennesimo ambito in cui palesare ostilità verso gli altri, è ancora lunga. Come lungo è il cammino verso l’edificazione di una società multietnica e multiculturale armoniosa e accettata da tutti.