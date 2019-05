Il governatore Fedriga ringrazia le forze dell'ordine

"Due operazioni brillanti portate a termine dalle Forze dell'Ordine, che smentiscono con i fatti chi continua a negare l'esistenza di un problema legato all'immigrazione clandestina". Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ai blitz che hanno consegnato alla giustizia quattro migranti, protagonisti del rapimento di un cittadino sloveno, e tre passeur, impegnati a favorire l'ingresso illegale nel Paese di un gruppo di pachistani. "Evidentemente - prosegue il governatore - la necessità di controllare di più e meglio i confini lungo la cosiddetta 'rotta balcanica' non era un vezzo del Ministero dell'Interno o della Regione, ma un problema reale cui era doveroso mettere mano a difesa dell'intera comunità".

"Il rafforzamento degli organici delle Forze dell'Ordine, cui si aggiungono l'arrivo di 15 militari e l'impiego del Corpo forestale regionale per le operazioni di monitoraggio, sono interventi concreti che, grazie al ministro Salvini e al dialogo del governo nazionale con la Regione, rispondono dunque alle esigenze di un territorio che, in quanto area di confine, richiede particolari attenzioni nelle attività di contrasto al traffico di esseri umani e alla criminalità in generale."