Il M5S all’Innovation Factory di Electrolux

Il Comune di Porcia incontra le aziende, stamattina all’Innovation Factory di Electrolux dove il pentastellato Mauro Biolcati si è recato in visita, assieme agli eletti alla Camera e in Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Sut e Mauro Capozzella.

“Riprendiamo alla grande, dopo le amministrative di maggio, il nostro ciclo di incontri con le realtà produttive del territorio – esordisce Biolcati – entrando nel cuore pulsante di questo fiore all’occhiello dell’industria pordenonese e friulana”.

La delegazione M5S ha infatti visitato il Centro di Ricerca della multinazionale svedese che, proprio a Porcia, ha aperto i battenti allo studio di progetti innovativi destinati a ottimizzare prodotti e processi produttivi del colosso degli elettrodomestici. “Proficuo il confronto con il Responsabile Relazioni Industriali di Electrolux Ruben Campagner e con la capo della comunicazione di Electrolux Italia Angela Greco che ci hanno introdotti - prosegue Biolcati - in un’interessante panoramica sulle prospettive di settore, a cui si è accompagnato un altrettanto utile confronto sui temi cardine del dibattito amministrativo di Porcia”.

In chiusura, un’anticipazione sul proseguimento del percorso di conoscenza delle aziende locali: “Come primo incontro postelettorale, non potevamo non orientarci sulla realtà simbolo di noi purliliesi, orgogliosi di ospitare nel nostro Comune un centro di sviluppo tecnologico che, oggi, sorge in uno stabilimento della Zanussi e in quello che fu il primo capannone industriale di Porcia. Allo stesso modo – aggiunge – sappiamo bene che, a fare grande il nostro tessuto produttivo, sono tante altre piccole e medie aziende che hanno contribuito al fiorire della nostra economia. Le stesse – conclude – con cui entreremo in contatto nelle prossime visite. Ciascuna, finora, ha saputo darci spunti nuovi, tutti utili per il lavoro consiliare a cui siamo chiamati”.