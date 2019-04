Il Senato avvia un’indagine sui risultati in ambito sanitario

La gestione del Nue, in Fvg ma anche in altre regioni, è sotto la lente di osservazione delle istituzioni. Le segnalazioni di ritardi e disservizi e il potenziale pericolo che ne deriva hanno spinto la senatrice triestina di Forza Italia, Laura Stabile, a sollecitare la Commissione igiene e sanità del Senato ad avviare un’indagine conoscitiva sul Nue.



Nelle prossime settimane, a Palazzo Madama, saranno programmate audizioni con i soggetti, istituzionali e rappresentanti degli operatori, dei servizi d’emergenza, 118, Vigili del fuoco e forze dell’ordine.



“Dall’esame dei dati disponibili è la stessa Corte dei Conti, in una relazione dello scorso giugno, a evidenziare un ‘trend di progressivo peggioramento dei tempi di raggiungimento del target da parte dei mezzi di intervento’ in Friuli Venezia Giulia – commenta Stabile -. È strano però che la maggior difesa del Nue da parte dei rappresentanti della conferenza delle Regioni riguardi le chiamate ‘filtrate’ e non quelle dove effettivamente si interviene nei tempi previsti a salvare delle vite”.