Il Tar Fvg elimina gli arretrati

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia sta progressivamente eliminando gli arretrati. “La Giustizia viene erogata entro 24 mesi, un periodo che ci consente di parlare di sentenze in tempo reale”, ha detto la presidente del Tar Fvg, Oria Settesoldi, inaugurando oggi a Trieste l'anno giudiziario. Un dato che testimonia lo sforzo dei magistrati in servizio, solo tre lo scorso anno. “Siamo riusciti a fare una grande opera", ha ribadito Settesoldi. “Entro quest'anno porteremo a decisione tutti i ricorsi depositati entro il 2016 e 2017, mentre quelli del 2018 ancora pensenti sono solo 113".

L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha auspicato “che si possa proseguire nella collaborazione tra la Regione e il Tar nella predisposizione di eventi formativi e che l'attività del Tribunale possa svilupparsi nelle migliori condizioni possibili. Spero che la giustizia amministrativa possa sempre agire in un contesto operativo ben incardinato - ha rilevato Scoccimarro, prendendo la parola nel Palazzo del Governo a nome della Regione - per dare risposte alle domande che vengono da una società dinamica e produttiva come quella del Friuli Venezia Giulia".

L'assessore ha anche assicurato alla presidente Settesoldi che si farà parte attiva riguardo la proposta di una collaborazione sul tema dei tirocini di giovani laureati presso il Tribunale amministrativo in cui possa essere coinvolta la Regione. Tra le iniziative congiunte del 2018, Scoccimarro ha ricordato i simposi sulle cure all'estero e sulla tutela cautelare, con il concorso degli avvocati amministrativisti e della Scuola superiore di magistratura. "E' questa - ha concluso l'assessore - una buona traccia nella quale la Regione è disponibilissima a perseverare".