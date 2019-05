Il terremoto insegni il rinnovamento alle Istituzioni

"Il terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976, l'emergenza e le fasi successive della ricostruzione ci consegnano dei profondi temi di riflessione, in relazione al rapporto interno alle Istituzioni e al loro agire per e con i cittadini. La solidarietà e la sussidiarietà, la semplificazione e l'autonomia sono nuclei del nostro patrimonio ideale che, messi 43 anni fa alla prova del post-terremoto, esigono di essere rimeditati e rinnovati". Lo afferma Salvatore Spitaleri, membro della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia, in occasione delle commemorazioni dell'anniversario del terremoto del Friuli.

"Per il Friuli Venezia Giulia, - osserva Spitaleri - nel rapporto con il Governo centrale e con le istituzioni europee e degli altri territori, c'è la sfida di una nuova autonomia, che ha fatto le sue prove sul banco del terremoto ma che oggi è chiamata a ritrovare e rinnovare le sue ragioni, a pena di diventare obsoleta e residuale. O saremo modello di coesione, integrazione e sviluppo, oppure saremo inutili al Paese e a noi stessi".

Per Spitaleri, allora, "è irrinunciabile la solidarietà tra territori. Perché alimentando diffidenze, innalzando muri, rinfocolando tensioni e conflitti non aiutiamo a costruire rapporti istituzionali efficaci, e anzi sgretoliamo la fiducia dei cittadini verso la cosa pubblica".

"La semplificazione dei rapporti tra soggetti istituzionali e tra attori pubblici e privati", nel sistema tratteggiato da Spitaleri, "passa attraverso l'attuazione del principio di sussidiarietà. Cioè, senza creare inutili nuovi carrozzoni, la prossimità e l'adeguatezza possono essere riferimenti efficaci a garantire collaborazione, responsabilizzazione, controlli".

"E' una pessima idea - ammonisce Spitaleri - alimentare la cultura del sospetto verso le istituzioni invece di tendere verso un equilibrio tra burocrazia, cioè esigenza di correttezza formale, ed efficienza e tempestività del pubblico agire".