Immigrazione, il Fvg stanzia 6,5 milioni di euro

Via libera definitivo della Giunta regionale al programma annuale sull'immigrazione per il 2019. Sono stati stanziati complessivamente circa sei milioni e mezzo di euro per interventi in quattro aree tematiche. Sono quelle della legalità, sicurezza, rimpatri; quella dei Minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni; quella dei Soggiornanti di lungo periodo; e, infine, quella dei Fondi comunitari e strumenti. Di rilievo lo stanziamento per i minori non accompagnati che ammontano a cinque milioni di euro.

Sostanziali le novità rispetto al passato, evidenzia la Giunta regionale che ha ha deciso di sostenere con 350mila euro le misure per favorire i rimpatri degli immigrati e ha stanziato 50mila euro per l'attuazione di strategie specifiche contro la tratta degli esseri umani.

Per i soggiornanti di lungo periodo viene confermato esclusivamente il sostegno all'integrazione scolastica, per il quale la Regione mette a disposizione 800mila euro.