In Fvg il Reddito di cittadinanza non sfonda

Sono meno di 10mila le richieste di reddito di cittadinanza inviate dal Friuli Venezia Giulia all’Inps attraverso i Caf o gli uffici postali. Per l’esattezza – secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro – fino a domenica scorsa le richieste erano 9.905, poco più dell’1,2% del totale nazionale, che era di 806.878.

In rapporto alla popolazione, le richieste del Fvg sono fra le più basse del Paese. Se poi gli aventi diritti in regione sono effettivamente 46.000, come stimato da più parti nei mesi scorsi, solo il 21,5% ha deciso di esercitare il proprio diritto, e anche questa è una delle percentuali più basse d’Italia. La maggioranza delle richieste della nostra regione arriva dalle donne, poco più del 55 per cento, una percentuale appena superiore alla media nazionale, che è stata del 54%.

Il maggior numero di domande è stata presentata in provincia di Udine (oltre il 40%); seguono le province di Trieste, Pordenone e Gorizia. Per l’invio delle domande i friulani e i giuliani hanno preferito sicuramente i Caf, che hanno assorbito circa il 64% delle richieste, rispetto alle Poste, alle quali sono state presentate 3.573 richieste.

Le regioni dalle quali sono arrivate più domande sono Sicilia e Calabria, seguite da Lazio, Puglia e Lombardia, che in cinque hanno coperto il 32 per cento del totale. La regione con meno domande è invece la Valle d’Aosta. A livello nazionale il 61 per cento delle domande è stato presentato da persone di età compresa tra i 45 e i 67 anni, mentre il 23 per cento delle domande è arrivato da persone tra i 25 e i 40 anni.