In Fvg la criminalità è consolidata e radicata

In Friuli Venezia Giulia non si può più parlare di tentativi di infiltrazione, nè di sporadiche incursioni criminali in alcuni settori economici e produttivi ma di un consolidamento strutturato e radicato in alcuni settori specifici, come quello del riciclaggio. Lo afferma l'Osservatorio Regionale Antimafia nel primo rapporto sulla criminalità organizzata, presentato oggi a Trieste, in Consiglio regionale.

A fronte di "questo forte consolidamento della criminalità organizzata" in alcuni settori della vita regionale, il coordinatore dell'Osservatorio, il Prefetto Michele Penta, ha detto di non essere a conoscenza dell'esistenza o meno di procedimenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso nelle Procure e nei Tribunali della regione.

Ha, invece, elencato una serie di "evidenze investigative e giudiziarie" rese note nei mesi scorsi sia dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, sia dalla Direzione Investigativa Antimafia, che vanno dalle indagini sulla presenza della camorra nel Porto di Trieste e nel sistema dell'accoglienza degli immigrati, sempre nel capoluogo giuliano, fino all'inchiesta sugli appalti truccati per la realizzazione di varie opere tra le quali la terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste.

Per arrivare, in ordine di tempo, alle indagini sulla maxi truffa scoperta dalla Procura di Pordenone nella quale il maggior imputato, Fabio Gaiatto, agiva con la protezione di esponenti del clan dei Casalesi che minacciavano le sue vittime.

"A parere dell'Osservatorio - ha detto Penta durante la presentazione della relazione, alla quale hanno partecipato i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, Massimiliano Fedriga e Piero Mauro Zanin - manca ancora quella necessaria tensione al problema" della presenza delle mafie, "in quanto si coglie da parte di vari strati della società civile e di alcune strutture amministrative un atteggiamento di distacco verso una situazione di crescente e reale pericolo. Su questo aspetto - ha concluso Penta - bisogna lavorare ancora molto".

La direzione di lavoro indicata da Fedriga è quella delle istituzioni. "La Regione si è mossa per tempo e in anticipo - ha detto Fedriga - mettendo in campo una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di fare e far percepire il nostro territorio, la sua società e le sue istituzioni come adeguatamente organizzati per contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e, quindi, renderli più difficili e scoraggiarli. E' fondamentale che queste iniziative siano istituzionalizzate e vedano le istituzioni protagoniste. Per esempio - ha concluso - i processi formativi e informativi sulla legalità e sui rischi legati alla presenza delle mafie possono essere istituzionalizzati proprio attraverso l'Osservatorio Regionale Antimafia".

Per Zanin, in Fvg "non c'è una situazione drammatica come in altre regioni, ma - ha ammonito - questo non è più un territorio immune. I meccanismi d'infiltrazione delle mafie non sono più quelli della coppola e della lupara ma molto più sofisticati, soprattutto economici e finanziari, per cui - ha concluso - bisogna tenere alta la guardia".