In Fvg la Lega va all'assalto del Servizio sanitario

"Ogni giorno con maggior arroganza la Lega assieme all'assessore Riccardi vibra un colpo contro la sanità pubblica. Siamo arrivati all'inverosimile: il vicepresidente della Regione assegna esplicitamente alla sanità regionale un ruolo di secondo piano rispetto a quella privata. È inaccettabile che da un pubblico amministratore giunga l'indicazione che per garantire la salute dei cittadini bisogna che ci siano società private che ci guadagnano sopra". Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando alle dichiarazioni dell'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ieri in un incontro pubblico ha affermato che "il pubblico deve operare dove il privato non arriva".

"Speriamo sia una svista ma - puntualizza Shaurli - sia chiaro che il Pd continua a credere nella sanità pubblica e nell’obiettivo che possa continuare a dare risposte a tutti e a migliorare per darne di migliori. Non smetterò mai di denunciare e oppormi a chi dovesse aprire la strada a smantellamenti dei servizi e delle competenze professionali della sanità regionale. Dietro l’esternalizzazione dei servizi, spesso si celano i presupposti per un abbassamento della qualità del pubblico, sul quale si rischia di investire sempre meno: è la logica dell'appalto e della resa del servizio sanitario pubblico e universalistico".

Per Shaurli "i problemi e la sostenibilità finanziaria della sanità pubblica non sono un tema di oggi, ma è la prima volta che il Friuli Venezia Giulia sembra non volersene occupare ma abbandonare il campo a favore della sanità privata".