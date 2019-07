In Fvg scuole senza presidi

Il concorso per dirigenti scolastici è stato annullato dalla sentenza del Tar del Lazio per presunta incompatibilità di alcuni commissari. Dunque, prova scritta da rifare per gli 8 mila 736 candidati che avevano superato la preselezione. Il Ministero dell’Istruzione sta predisponendo appello al Consiglio di Stato e nel frattempo chiederà una sospensiva d’urgenza nella speranza di salvare il concorso. Per le scuole del Friuli Venezia Giulia non è certo una buona notizia, perché potrebbe voler dire non riuscire a dare un dirigente alle oltre 70 sedi scoperte.

"In attesa di conoscere le sorti della selezione per i presidi, che rischia di paralizzare i nostri istituti con pesanti conseguenze anche sugli studenti, siamo convinti che quanto accaduto si sarebbe potuto evitare con la regionalizzazione del nostro sistema scolastico", afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo. "Rivendichiamo, ancora una volta, nuove competenze per la Regione in materia scolastica e formativa in modo da rispondere alle specificità di governo del territorio e con strumenti e risorse finanziarie adeguati. Si stringano i tempi, mi rivolgo in particolare all’assessore Rosolen, per ottenere l’autonomia scolastica. Non possiamo attendere oltre".