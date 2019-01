C'è un'incognita Flat Tax sul bilancio della Regione. E' legata al nuovo meccanismo di tassazione previsto dalla legge di bilancio nazionale e dal Decreto Fiscale 2019. In pratica, i piccoli imprenditori e i professionisti con partita Iva e volume di affari fino a 65.000 euro, da quest'anno, potranno beneficiare di un regime forfettario che non prevede l'applicazione dell'Iva nell'emissione delle fatture e consente un'imposta unica sul reddito, nella misura del 15%.

Questo - hanno sostenuto Roberto Cosolini e Sergio Bolzonello, capogruppo del Pd nel Consiglio regionale - determinerà una riduzione delle entrate delle compartecipazioni della Regione, che si basano, fra l'altro, proprio sull'Iva e sull'imposta sul reddito. Fedriga - hanno scritto Cosolini e Bolzonello - in un'interrogazione - chieda una compensazione al Governo e ci faccia sapere quanto peserà la Flat Tax sulle casse regionali.

"Nel 2019 non peserà nulla e non avrà alcun effetto", è la risposta dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, interpellata da Telefriuli.

Quindi, eventuali minori gettiti potrebbero esserci, ma solo a partire dal 2020. La Giunta regionale, però, ne è consapevole e "nella trattativa con il Governo - spiega Zilli - non si limita a considerare sconti spot o settoriali. Intendiamo invece concludere un accordo che abbia effetti stabili e duraturi e che determini maggiori gettiti per la nostra regione in termini di compartecipazioni".

Secondo l'assessore Zilli, "questo regime fiscale semplifica la vita a piccoli imprenditori e professionisti e quindi - conclude - stimolerà effetti positivi nell'economia nel suo complesso, compresa quella del Friuli Venezia Giulia".