Insediata la Paritetica Stato-Regione

Giovanni Bellarosa è il nuovo presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione. E’ stato eletto oggi, all’unanimità, nel corso della riunione d’insediamento della Commissione a Palazzo Chigi, da parte del ministro degli Affari Regionali, Erika Stefani.

Bellarosa è stato segretario della Giunta regionale e consigliere della Corte dei Conti e in passato aveva già ricoperto l’incarico di componente della Paritetica.

Oltre a lui, della Commissione fanno parte il costituzionalista Mario Bertolissi, la professoressa Elena D’Orlando, docente di diritto pubblico comparato all’Università di Udine, l’avvocato Teresa Billiani, l’ex sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni e l’ex segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri.

Durante la cerimonia d’insediamento è stata sottolineata la volontà comune di procedere in spirito di stretta collaborazione in una fase così importante per il futuro del regionalismo. Il ministro Stefani ha evidenziato che il regionalismo differito al quale il Governo sta lavorando con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna non confligge con l’autonomia speciale di regioni come il Friuli Venezia Giulia.