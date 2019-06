Isontino, 1.300 firme per una maggior tutela

"Dagli spezzatini o dalle annessioni annunciate sulla riforma degli enti locali, dopo quanto accaduto sulla Sanità, da Fedriga e dal centrodestra solo umiliazioni per il territorio isontino. Ora, sulla prossima, annunciata ma non ancora formalizzata, riforma delle autonomie locali, si dia ascolto vero alla voce di ben 1.300 persone che hanno sottoscritto la petizione per la tutela dell'Isontino". A dirlo è il consigliere regionale e segretario del Pd isontino Diego Moretti che oggi, insieme al presidente dell'assemblea provinciale del Pd di Gorizia Alessandro Zanella, ha consegnato al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, una petizione con circa 1.300 firme per la tutela, la valorizzazione e l'unità del territorio isontino.

"Finora, dagli atteggiamenti e dalle dichiarazioni di intenti della Giunta e del centrodestra, non c'è stato nulla di positivo per il territorio isontino: passate le elezioni amministrative (tanto per non scontentare nessuno), come garantito dal centrodestra, la riforma degli enti locali dovrebbe arrivare nell'agenda dei lavori del Consiglio. Vedremo di quale ascolto sarà capace la maggioranza regionale e di come darà seguito o meno alle istanze espresse da un intero territorio". Infatti, come ha ricordato anche Zanella (primo firmatario della petizione), "questa è un'azione politica dove il Pd inizialmente ha avuto un ruolo propulsivo, per poi svilupparsi in maniera pressoché trasversale, esprimendo una volontà di tutto il territorio".

I contenuti della petizione sono infatti presenti nelle singole mozioni votate dai 25 Consigli comunali dell'isontino in questi ultimi mesi: "speriamo che questo sia tenuto in considerazione dalla Giunta regionale e da tutto il centrodestra, trattandosi della volontà di un intero territorio espressa attraverso i massimi organi elettivi locali", ha sottolineato Moretti.

La petizione, chiede al presidente della Regione e a quello del Consiglio di: intraprendere tutte le iniziative possibili atte a valorizzare e a tutelare i confini territoriali isontini, nonché il patrimonio e le identità espresse all'interno di quest'area dall'insieme dei suoi comuni; promuovere ogni iniziativa mirata a tutelare l'autonomia politica e amministrativa dell'Isontino; coinvolgere, nel processo di nuova identificazione dell'autonomia isontina, tutte le amministrazioni comunali dell'area isontina attraverso un approccio che parta dal basso e consideri le specificità economiche, linguistiche e amministrative dell'area interessata.

"Partendo dalla premessa che sono naturalmente d'accordo sul fatto che l'unità e l'identità della ex Provincia di Gorizia dev'essere tutelata per mille ragioni - afferma il capogruppo della Lega, Diego Bernardis -, a partire da quelle storiche, identitarie ma anche culturali, sociali ed economiche, mi risulta alquanto curioso che una petizione simile venga proposta dal Pd e in particolare dal consigliere regionale Moretti quando, nel 2014, con la legge delle famigerate Unioni territoriali intercomunali (Uti) fortemente voluta dall'amministrazione Serracchiani, fu proprio il Partito democratico ad avviare il processo di disgregazione del territorio isontino".

Bernardis aggiunge: "In qualità di presidente di Commissione consiliare, sono senz'altro a disposizione per portare all'attenzione dei colleghi la petizione per l'autonomia, la valorizzazione e l'unità dell'Isontino. Tuttavia, mi sembra proprio che il Pd stia cercando di rifarsi una verginità politica con slogan e sterile propaganda, senza contare che sconfessano totalmente l'amministrazione Serracchiani promuovendo una petizione che boccia la loro riforma delle autonomie che anche lo stesso Moretti ebbe a votare".

"Sono contento - conclude Bernardis - che il Pd riconosca i disastri che ha fatto alle istituzioni e ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Adesso, però, la smetta di lanciare slogan ipocriti e cominci a proporre qualcosa di costruttivo, visto che è intenzione di questa maggioranza a guida Lega ridare dignità e autonomia agli enti di area vasta della regione e, in particolar modo per la provincia goriziana, ne saranno rispettate dignità e unitarietà".