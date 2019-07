Italia e Russia s’incontrano alla Farnesina

Importante appuntamento internazionale, alla Farnesina, in occasione della visita lampo a Roma del Presidente russo Vladimir Putin. Nel tardo pomeriggio, infatti, si è tenuto il Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili, organizzato dai Presidenti del Foro in collaborazione con l'Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale.

Moderati da Giampiero Massolo, presidente Ispi, hanno introdotto il dibattito Luisa Todini, presidente della Sezione Italiana del Forum, e Vladimir Dmitriev, alla guida della Sezione Russa. Spazio quindi alla prima sessione di lavoro, dedicata a ‘Gli investimenti quale motore della crescita: esperienze a confronto’ con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria, e il suo omologo russo Aleksander Shokhin.

La seconda sessione, invece, è stata dedicata a ‘Le Pmi e la sfida dell’innovazione: valorizzazione dei talenti e strumenti finanziari’, con Fabrizio Palermo, amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti, e Aleksander Linnikov, vice rettore per la Cooperazione internazionale, Financial University Governo della Federazione Russa.

Ultimo tema trattato ‘Opportunità per il rafforzamento di una cooperazione in ambito culturale’, con Michele Dall’Ongaro, presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e Tatiana Shumova, presidente del Center for Film Festivals and International Programs.

Al Foro hanno preso parte, tra gli esponenti di alto profilo del mondo delle imprese e della cultura, anche i presidenti di due dei più importanti gruppi con sede nella nostra regione, ovvero Gianpietro Benedetti per la Danieli di Buttrio, e Gabriele Galateri di Genola per Generali.

Al termine dei lavori, l’intervento del premier Giuseppe Conte e del Presidente della Federazione Russa Putin.