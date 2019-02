Ivan Scalfarotto in Fvg a sostegno di Roberto Giachetti

Venerdì 22 febbraio sarà il deputato del Pd Ivan Scalfarotto, già sottosegretario allo Sviluppo economico, avrà una serie di incontri con sostenitori e cittadini in vista delle primarie del 3 marzo, per promuovere la mozione congressuale di Roberto Giachetti, assieme alla coordinatrice regionale Antonella Grim.



Scalfarotto inizierà la sua visita a Codroipo (Udine), alle 17.45 alla Cooperativa Sociale Il Mosaico Onlus per confrontarsi con volontari e associazioni attive nel sociale. Di seguito, a Porcia (Pordenone), Scalfarotto parteciperà ad un incontro pubblico, alle 18.45 presso la Pizzeria Castello in via Pellegrini 1, dove illustrerà la sua proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. La proposta di legge, che si affianca a quella presentata dalla senatrice Segre a Palazzo Madama, in Friuli Venezia Giulia sarà sostenuta da una richiesta di voto alle Camere presentata in Consiglio regionale da Chiara Da Giau, capolista a Pordenone per Giachetti. Dalle 21:00 Scalfarotto sarà a Jamiano (Gorizia) presso l’agriturismo “Azienda agricola Dejce”, dove incontrerà sostenitori e simpatizzanti assieme a Riccardo Chiarotto, capolista della mozione a Udine, e a Gianluca Masotti, consigliere comunale di Ronchi dei Legionari.