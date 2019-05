"È inaccettabile che chi porta avanti idee fasciste, razziste e sessiste come CasaPound possa aprire sedi in giro per l'Italia, e per

di più a Udine, città insignita della Medaglia d’oro al valore militare per la Lotta di Liberazione dal nazifascismo a nome di tutto il Friuli, terra di Resistenza dove tantissime donne e uomini hanno lottato per consegnarci lo stato democratico nel quale viviamo oggi. Dobbiamo fermare il riemergere del fascismo in nome di chi ha sacrificato la vita per liberarcene". Lo ha detto l'ex ministra per

l'integrazione Cécile Kyenge, già europarlamentare, candidata alle elezioni europee del 26 maggio nella circoscrizione Nordest che ha incontrato stamattina le cittadine e i cittadini al Mercato di viale Vat per discutere delle proposte per un prossimo mandato al Parlamento Europeo.

Kyenge ha poi partecipato a un confronto con la cittadinanza insieme a Furio Honsell, candidato del Fvg alle Europee, al Caffè Caucigh a Udine. "Casapound è una forza eversiva che appoggia idee e utilizza metodi fascisti. Non possiamo permetterci di rimanere indifferenti al suo proliferare sul territorio", ha continuato Kyenge. "L'antifascismo non va mai rinchiuso nel cassetto, ma tenuto vivo giorno dopo giorno in nome della nostra Costituzione italiana profondamente antifascista e scritta da chi il fascismo l'ha subito, combattuto e vinto. Per loro, per le nuove generazioni, dobbiamo continuare a mobilitarci. No all'apertura di Casapound a Udine".