L'allargamento dell'Ue ai Balcani

Il tema dell’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali sarà al centro della tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine venerdì 12 aprile. I relatori affronteranno questioni come l’integrazione, le riforme economiche per migliorare il contesto imprenditoriale nei Balcani occidentali, il ruolo della scienza, della cultura e della politica dei trasporti nel processo di allargamento dell’Ue.

Interverranno, fra gli altri, Ivan Ingravallo dell’Università di Bari, Marko Milenkovic dell’Istituto di Scienze Sociali di Belgrado e Ljubomir Petruljeskov dell’International Development Law Organization di Roma. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 17.30 nell’Aula 2 di via Tomadini 30, a Udine.

"Il confronto sui criteri di condizionalità applicati nel processo di allargamento dell’Unione europea - sostiene Laura Montanari, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato dell’Università di Udine e coordinatrice della tavola rotonda – sarà l’occasione per fare una riflessione anche sui caratteri dell’identità europea, di fondamentale importanza in questo momento storico".

La partecipazione al convegno è riconosciuta dall’Ordine degli Avvocati di Udine tra le attività formative per tutti gli avvocati e praticanti abilitati con l’assegnazione di tre crediti formativi non obbligatori.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western Balkans”, coordinato dalla professoressa Laura Montanari.