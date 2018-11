L'assessore Stefano Zannier nominato referente per la Montagna del Fvg

"Questa delega rappresenta una grande responsabilità nei confronti di una comunità montana che, per la Giunta Fedriga, rappresenta un elemento centrale delle politiche di governo".



Stefano Zannier, già assessore a Risorse forestali e agroalimentari e ora anche neo referente per la Montagna del Friuli Venezia Giulia, ha accolto "con orgoglio e determinazione e tanta umiltà" il nuovo compito affidatogli dal governatore Massimiliano Fedriga a conclusione degli Stati Generali della Montagna, evidenziando subito "la necessità di coordinare gli interventi che riguardano la montagna affinché tutte le variegate esigenze emerse dall'intensa due-giorni di Tolmezzo possano trovare una sintesi operativa fondata - ha sottolineato - su un programma che tenga conto di priorità complessive e richieste specifiche".



"Il territorio - ha evidenziato l'assessore - chiede un confronto continuo e si sta dimostrando disponibile a sostenerlo, un atteggiamento costruttivo che va al di là di logiche settoriali e parcellizzate".



"Abbiamo tanti settori da mettere a sistema - ha aggiunto Zannier - per evitare visioni parziali che provocano solo dispendio di risorse ed energie attraverso interventi sparsi e poco efficaci. Noi dobbiamo garantire risposte a cittadini e imprese e, a questo proposito, da amministratori locali e categorie sono giunte indicazioni chiare e non ideologiche".



"La prima azione da assessore alla Montagna? Testa, cuore e braccia - ha affermato Zannier - sulla risoluzione dei problemi legati ai danni causati dal maltempo. Ma l'attenzione non sarà solo sulla destinazione del legname in eccesso - ha concluso - in quanto ci sono i margini per trasformare i gravi problemi in opportunità di rilancio".