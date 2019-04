La 74esima festa della Liberazione in Fvg

In tutta la regione si è celebrato il 74esimo anniversario della Liberazione. In ordine cronologico il primo evento si è tenuto a Pordenone, dalle 9.30, in piazzale Enea Ellero dei Mille, dove i discorsi delle autorità hanno preceduto e seguito la deposizione di corone al Monumento ai Caduti, al cippo Martelli e alla lapide Drusin, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura.

A Gorizia, alle 10, in piazza della Vittoria si è tenuta la cerimonia solenne dell'Alzabandiera, alla quale era presente per l'Amministrazione regionale l'assessore alla Funzione pubblica. A Udine, alle 10.30, sono state deposte corone al Tempietto dei Caduti in piazza Libertà e, dopo i discorsi celebrativi, altre corone d'alloro, tra cui quella della Regione, hanno onorato il Monumento alla Resistenza. Per la Regione nel capoluogo friulano era presente il vicegovernatore.

A Trieste, le celebrazioni si sono sdoppiate. Quella alla Risiera di San Sabba è iniziata alle 11 con la deposizione di una corona congiunta di Regione, Prefettura e Comune ed è proseguita con gli interventi delle autorità, con i riti religiosi cattolico, ebraico, serbo-ortodosso, evangelico, con la lettura di testimonianze e i canti corali: a rappresentare la Regione al 74mo anniversario celebrato nel monumento nazionale il governatore del Friuli Venezia Giulia.

Anpi, Cgil, Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e Arci hanno 'disertato' la solenne cerimonia, per dare vita a una celebrazione tutta loro. Il corteo delle associazioni, aperto da uno striscione bilingue “W la resistenza”, è partito dallo stadio Grezar per giungere alla Risiera a celebrazioni ufficiali consluse. Qui è previsto l'intervento di Emilio Ricci, vicepresidente nazionale dell’Anpi e il concerto del Coro partigiano Tomažič.