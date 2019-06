La Lega Fvg lancia la campagna di tesseramento

“Saranno tantissimi i gazebo nelle principali piazze della nostra regione, nel prossimo fine settimana, per la nuova campagna tesseramento della Lega: le richieste, mai come quest'anno, sono numerosissime non solo da parte di militanti storici, ma anche da tantissimi cittadini che evidentemente apprezzano il lavoro che stiamo portando avanti al governo del Paese, si ritrovano nelle idee del nostro movimento e del vicepremier Salvini”. Lo annuncia il segretario della Lega Friuli Venezia Giulia e sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava.

“Non abbiamo mai smesso di stare in mezzo alla gente – commenta Gava – il nostro entusiasmo, il nostro impegno nel dare risposte concrete ai territori, alle famiglie e alle imprese è apprezzato dalle persone che ci premiano con la propria fiducia. Ringrazio, inoltre, per il grande supporto nell'organizzazione della nuova campagna tesseramento l'onorevole Massimiliano Panizzut, che in questi giorni ha reso possibile che tutte le segreterie provinciali della regione avessero a disposizione le tessere 2019”.