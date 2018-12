La Pubblica amministrazione deve implementare la comunicazione

"La Pubblica amministrazione ha il dovere di comunicare ai cittadini e con i cittadini, attivando e implementando un interscambio costante all'insegna di trasparenza ed efficienza nell'informare e nel fornire servizi".



Lo ha evidenziato oggi a Trieste, nel Palazzo della Giunta regionale, l'assessore ad Autonomie locali e Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenendo in apertura del workshop internazionale "Social Media & Ict" insieme all'assessore comunale alla Comunicazione di Trieste, Serena Tonel.



Alla presenza di numerosi gestori dei social istituzionali di amministrazioni locali italiane, spagnole, slovene e croate, Roberti ha elogiato il lavoro svolto dai Comuni per essere sempre più in real time con la popolazione, portando a esempio di efficienza le piattaforme twitter, fb e instagram curate dalla municipalità triestina che, tra l'altro, ha annunciato lo sbarco anche su linkedin in funzione delle assunzioni di personale.



"Rispetto a un Comune - ha spiegato Roberti - la Regione ha meno contatto diretto con l'utenza territoriale anche se è necessario accorciare l'attuale distanza potenziando la comunicazione nelle sue espressioni più immediate".



"Ciò significa - ha proseguito l'assessore regionale - ottimizzare le procedure tradizionali e valorizzare quelle innovative che devono consentire un ascolto e una risposta nell'arco di pochi minuti o, al massimo, di qualche ora in caso serva operare ricerche più approfondite".



Roberti ha quindi citato alcuni numeri di raffronto tra Regione e Comune di Trieste, ponendo all'Amministrazione Fvg l'obiettivo di colmare un gap che, al momento, per numeri di follower la vede rincorrere i social di Palazzo Cheba: 18mila contro 29mila su fb, 4mila a 12.500 su twitter e 5mila rispetto a 12mila su instagram.