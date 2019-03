La regione punta sulla nautica

"La nautica rappresenta un importante settore economico per la città del porto e della cantieristica del Friuli Venezia Giulia: la Regione intende valorizzarlo e sostenerlo". Lo ha assicurato l'assessore alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli a seguito dell'incontro che ha avuto in municipio a Monfalcone con il sindaco Anna Maria Cisint e i vertici di tre associazioni del territorio: la Società Canottieri Timavo, il Circolo nautico Canale Valentinis e La Darsena.

"Sono rimasta colpita dai numeri e dai risultati - ha commentato Zilli -; la Società Timavo, che conta 450 iscritti e 150 posti barca, vanta tra i suoi soci la campionessa iridata Stefania Buttignon che ha conquistato il titolo del doppio pesi leggeri Under 23 in Polonia; il Circolo nautico ha circa 320 soci e altrettanti posti barca e assieme ai vertici de 'La Darsena' mi ha rappresentato soprattutto le problematiche legate ai danni causati all'attività nautica nel periodo che è seguito agli eventi calamitosi che hanno portato all'ordinanza che ha limitato utilizzo e navigabilità del Canale Valentinis".

Zilli si è riservata di valutare una strategia congiunta con l'assessore regionale alle Infrastrutture Pizzimenti in ordine al recupero della navigabilità sia del Canale Valentinis sia anche del Canale Est-Ovest che, come ricordato in occasione dell'incontro, necessità di manutenzione viste le criticità più volte segnalate dai diportisti per il fondale insabbiato.