Lega, due europarlamentari dato storico

"Un risultato che supera ogni più rosea aspettativa e conferma in maniera inequivocabile la grande fiducia dei nostri cittadini per il buon governo della Lega di Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga", questo il commento di Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze. "Hanno provato in ogni modo a screditarci e a minimizzare il grande lavoro che stiamo facendo in Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia, ma alla fine è prevalso il buon senso delle persone che vedono ogni giorno, con i propri occhi, il cambiamento di chi mette il proprio territorio e i propri cittadini al primo posto. Per la prima volta nella storia, la Lega del Friuli Venezia Giulia esprime due rappresentanti nel Parlamento Europeo. Una grande responsabilità che sono sicura aiuterà ulteriormente la nostra Regione a tutelare e promuovere la propria specialità, ora anche in Europa".