Lega, Massimiliano Panizzut al coordinamento dei comuni al voto

Il coordinamento delle Segreterie Cittadine dei Comuni che andranno alle prossime elezioni amministrative sarà gestito in collaborazione con il deputato Massimiliano Panizzut. Lo annuncia la sezione Provinciale della Lega di Pordenone, tramite il segretario Stefano Zannier. “È come sempre un onore potermi spendere direttamente sul territorio e dare una mano a tutte le Sezioni della Lega - esordisce l’onorevole Panizzut -. Sono pronto a collaborare con i Direttivi locali e intendo mettermi a disposizione per garantire un punto di riferimento rispetto alle linee politiche della Lega, soprattutto nel corso di eventuali accordi con altre forze politiche”.

Panizzut, che è anche responsabile organizzativo Nazionale della Lega Friuli Venezia Giulia, prosegue: “Non è la prima volta che mi trovo a seguire direttamente le procedure di compilazione e consegna della modulistica per la presentazione delle Liste, a tutti i livelli amministrativi e politici, questa volta però mi viene chiesto di prestare particolare attenzione alla formazione delle Liste stesse e della campagna elettorale. In particolare in comuni come Roveredo in Piano e Budoia, per esempio, dove la Lega è in forte ascesa, ci sono persone interessate a partecipare direttamente alle consultazioni e che valuteremo nel merito e nelle capacità per costruire un percorso condiviso e di qualità”.

Assieme all’avvio della campagna elettorale in tutto il Friuli Venezia Giulia la Lega organizzerà una “Scuola Quadri “per introdurre e avvicinare militanti, sostenitori e cittadini interessati al mondo dell’Amministrazione Comunale. A tutti i candidati verrà offerta la possibilità di partecipare ad un corso integrativo sul tema della Comunicazione.

L’intenzione è quella di offrire degli strumenti validi a chi intende candidarsi in qualità di amministratore, dando la possibilità anche ai cittadini di approfondire alcune tematiche rilevanti, porre delle questioni e condividere insieme un percorso di vero cambiamento.