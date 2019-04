Lega in campo per la partita europea

La Lega Fvg ha presentato oggi al Caffè Contarena di Udine i suoi volti per le prossime elezioni, a cominciare da quelle Europee. Nella lista della circoscrizione Nordest, che punta come capolista sul ministro dell’Interno Matteo Salvini, ci sono Elena Lizzi e Marco Dreosto. “Abbiamo voluto scegliere persone concrete”, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, “che hanno dimostrato la loro capacità amministrativa negli enti locali".

Guardando alla tornata elettorale, “gli unici candidati della regione che se la possono giocare in questa sono quelli della Lega, perché, numeri alla mano, difficilmente altre forze politiche potranno esprimere altri candidati dal Friuli Venezia Giulia", ha rimarcato Fedriga.

Sull’importanza del voto per il nuovo Parlamento europeo, il presidente della Regione sottolinea come si giochi “una partita fondamentale anche per il Fvg. Se avremo un Europa che veramente cambia, ci si saranno vantaggi per la nostra regione e le nostre imprese”.