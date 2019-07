Lo scuolabus? Potrà restare gratuito

"È pronto l'intervento per superare il pronunciamento della Corte dei Conti contro lo scuolabus gratuito, che costituirebbe un'altra tegola in particolare per i Comuni montani, i quali negli ultimi anni già hanno subito la chiusura di diverse scuole e per questo sono chiamati a garantire un servizio di trasporto agli alunni, alle prese con tragitti sempre più lunghi per andare a scuola". Lo annuncia il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.

"Questo - spiega - il testo dell'articolo per il decreto sulla scuola che ci si appresta a presentare in Consiglio dei ministri: "(Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico) 1. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli enti locali - sottolinea Pittoni - devono poter incidere su questioni che possono determinare la permanenza in territori svantaggiati".