Magdi Cristiano Allam sarà di nuovo in Friuli, per presentare il suo ultimo libro, ‘Il Corano senza veli’. L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle 19 all’agriturismo Alle Ortensie di San Vito di Fagagna. Modera l'incontro il giornalista Daniele Paroni.

Per informazioni: 0432-808368