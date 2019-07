Magistratura, botta e risposta Serracchiani - Fedriga

"Anche per bocca di Fedriga si precisa la linea della Lega contro i magistrati, che dovrebbero letteralmente ubbidire al Governo. Il Parlamento l'hanno esautorato di fatto, adesso dovrebbe toccare all'ordine giudiziario: non si può tacere o aspettare che passi la nottata". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha detto che il magistrato "rispetta le indicazioni date da un governo".

"La separazione dei poteri è fondamentale per una democrazia e - ricorda la parlamentare dem - i magistrati rispondono alla Costituzione e alle leggi, non al governo: hanno il prezioso compito di valutare comportamenti e azioni".

"Fedriga la smetta di fare l'eco a Salvini per inseguire qualche posto di governo, perché - evidenzia Serracchiani - non è certo da uomo delle istituzioni tentare di approfittare della delicata situazione del CSM per fare saltare i principi costituzionali".

"Se affermare una cosa ovvia, cioè che la definizione di 'porto sicuro' compete non a un singolo deputato o a un partito ma alle istituzioni che hanno il compito di occuparsi di politica internazionale, significa voler ridurre al silenzio la magistratura, l’onorevole Serracchiani dimostra di avere una spiccata fantasia", replica il governatore Fedriga. "Sorprende inoltre che tali affermazioni giungano proprio dal Partito Democratico: movimento che si trova in forte imbarazzo a causa dello scompiglio generato da un suo esponente di punta, Luca Lotti, per le relazioni alquanto dubbie intrattenute con parte della magistratura. Tacere, specie quando le critiche sollevate risultano così strumentali e prive di fondamento, può dunque essere per il Pd una buona opportunità per risparmiarsi ulteriori brutte figure", conclude Fedriga.

"Fedriga sulla giustizia fa il gioco delle tre carte, ma è troppo lento, perché le parole registrate dalle agenzie di stampa non si possono cancellare come fossero 49milioni di euro: la Lega è infastidita dal lavoro dei magistrati. Il Pd lo rispetta sempre, anche quando è scomodo". È la replica di Serracchiani al presidente Fedriga, che l'accusa di avere "spiccata fantasia" in merito alla volontà di "ridurre al silenzio la magistratura".

Per Serracchiani "le dichiarazioni di Fedriga erano contro l'autonomia e indipendenza della magistratura. La finisca con la litania di 'e allora il Pd' e, se vuole veramente esercitare un ruolo appena autonomo, dica al suo capitano che le istituzioni non sono merce elettorale".