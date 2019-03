Maltempo, nuovo vertice in Valcellina

Dopo i sopralluoghi nel pieno dell’emergenza, il sottosegretario di Stato, Vannia Gava, tornerà in Valcellina per incontrare i sindaci. Il vertice si terrà alla presenza dell’assessore regionale alle foreste, Stefano Zannier, anche lui salito in zona durante le terribili giornate della tempesta di Ognissanti.

Il faccia a faccia si terrà martedì e vedrà Gava e Zannier fare tappa a Erto e Casso, Cimolais, Claut e Barcis. Al loro rientro i due esponenti politici riferiranno al Governo nazionale e alla giunta Fedriga come i municipi stiano affrontando le mille problematiche create al territorio dalla furia del vento e della pioggia.

Per l’occasione ci sarà pure spazio per una visita alla Dolomia di Cimolais, la realtà produttiva di acque minerali che rappresenta ormai la principale fonte occupazionale della Valcellina. Il colloquio si concluderà in riva al lago di Barcis, alle prese con una costosa e difficile bonifica dai tronchi e dalla ghiaia spinti dalla corrente del fiume.

Proprio pochi giorni fa da Roma sono stati stanziati a favore del Friuli Venezia Giulia 377 milioni di euro. A questi fondi, disponibili fino al 2021, si aggiungono altri 43 milioni già individuati tra le pieghe del bilancio regionale.