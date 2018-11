Maltempo: Iacop, Santoro e Shaurli in Carnia

I consiglieri regionali del Pd Franco Iacop, Mariagrazia Santoro e Cristiano Shaurli hanno effettuato un sopralluogo in alcuni Comuni della Carnia per prendere visione direttamente dei danni che la forte ondata di maltempo ha causato in questi giorni. I tre consiglieri hanno incontrato i sindaci, gli operatori e i volontari che hanno garantito il primo intervento e che stanno continuando a mettersi a disposizione nell'opera di ripristino, accanto alle istituzioni. Hanno quindi visitato i territori di Paluzza, Ravascletto, Comeglians, Ovaro, Prato Carnico, dove si sono verificati importanti dissesti idrogeologici.

"La visita - spiegano i tre dem - oltre a essere un momento di condivisione e di solidarietà alle comunità colpite in maniera così forte dal maltempo, è stato un passaggio fondamentale per capire in prima persona bisogni e necessità, modalità di intervento più opportune, soprattutto in vista del dibattito che si terrà la prossima settimana in Consiglio regionale. Il nostro intento è quello di collaborare e portare, per quanto possibile, un contributo fattivo e basato sulla reale comprensione dei fatti accaduti anche in Alto Friuli nei giorni scorsi, per rendere più efficace possibile il sostegno da parte della Regione".