Maltempo: il Ministro Toninelli in visita in Carnia

Resta alta l'attenzione del Governo sul Nordest, flagellato dall'ondata di maltempo. Dopo il capo dipartimento delle Protezione civile Angelo Borrelli, lunedì 5 sarà la volta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

La visita partirà da Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, per poi spostarsi in Friuli. La prima tappa, alle 13.30, sarà a Ovaro, dove Toninelli incontrerà il Sindaco Mara Beorchia ed effettuerà un sopralluogo sulla regionale 355.

Alle 13.30, il Ministro sarà a Paluzza, dove assieme al primo cittadino Massimo Mentil, valuterà la situazione della statale 52 Carnica. Ultima tappa, intorno alle 15.20, a Tolmezzo, dove con il sindaco Francesco Brollo, Toninell farà il punto della situazione sugli ingenti danni subiti dalla viabilità locale. Da lì, il Ministro si sposterà verso Venezia.

"Da giorni - ha scritto sul suo profilo Facebook il Ministro - l'Italia è vittima di un'ondata di maltempo incredibilmente violenta. Da Nord a Sud, i danni sono incalcolabili e il numero delle vittime purtroppo è già altissimo. Alle loro famiglie e ai loro cari va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza umana. Il governo sta facendo il possibile per garantire il massimo supporto alla macchina dei soccorsi, al lavoro incessantemente da giorni per salvare vite umane e ripristinare rapidamente i collegamenti interrotti. Lavoreremo per programmare gli interventi e superare la logica delle emergenze. Con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su fiumi, canali, alvei e versanti. Oltre ad esse, implementeremo i sistemi di monitoraggio e allerta".

"Nei prossimi giorni - scrive ancora Toninelli - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte convocherà il Consiglio dei ministri in cui delibereremo lo stato di emergenza per le zone più colpite dal maltempo, il primo passo per poter erogare celermente i fondi necessari a far fronte alle prime necessità e iniziare quindi a lavorare per tornare alla normalità. Chi ha governato il nostro Paese negli ultimi 30 anni, ad essere buoni, non ha fatto abbastanza per la tutela del territorio e per la lotta al dissesto idrogeologico. Così hanno finito per scassare la Penisola. Ora dobbiamo agire per uscire dalle continue emergenze e ricominciare a occuparci quotidianamente della salvaguardia della nostra bella e martoriata Italia. Il Dipartimento Protezione Civile ha esteso a tutto il territorio nazionale la campagna di raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500. Lunedì sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali", conclude il Ministro.