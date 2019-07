Markus Maurmair nuovo presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana

L'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana ha eletto per acclamazione presidente Markus Maurmair (nella foto), sindaco di Valvasone Arzene, e vicepresidente, Alessandro Marangoni, primo cittadino di Artegna. Con le elezioni dello scorso maggio sono numerose le amministrazioni comunali che si sono rinnovate e, così, anche l'organismo rappresentativo dei Comuni in cui la lingua friulana è riconosciuta ai sensi della legge 482/99, si è dovuta riunire per il rinnovo delle cariche istituzionali. Con il recente ingresso di Gemona, Mortegliano, Osoppo e Pontebba, sono così 119 i comuni aderenti, sui potenziali 173 aventi diritto.

Con un sentito applauso, nell’incontro ospitato a palazzo Belgrado a Udine, è stato apprezzato il lavoro svolto dal presidente uscente Diego Navarria che nell'accomiatarsi dai colleghi si è soffermato sull'attività svolta dalla costituzione dell'Assemblea mettendo in evidenza il duro lavoro di formazione dell'istituzione e le numerose azioni volte a tutelare non solo la lingua friulana ma soprattutto gli interessi del popolo friulano che in più occasioni si è visto discriminato nelle sue prerogative, caso emblematico la definizione dei nuovi collegi elettorali per le elezioni politiche con lo smembramento dell'unità elettorale del Friuli

Nell'assumere il nuovo ruolo, Maurmair ha ringraziato per la fiducia unanime dimostrata dai colleghi sindaci evidenziando la volontà di rappresentare tutte le varie eterogenee anime del Friuli. Il primo obiettivo che ha avanzato il nuovo presidente è l'ampliamento dei Comuni aderenti alla Comunità Linguistica Friulana tanto più che l'Assemblea potrebbe rappresentare un vero e proprio parlamento dei sindaci del Friuli e far sentire la propria voce trasversale nella fase di evoluzione della riforma degli enti locali, inserendosi in modo autorevole nel dibattito sulla nuova costituzione delle Province o di altre forme di gestione delle aree vaste.