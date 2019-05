Mercatone Uno, mancata vigilanza del Governo

“Sulla crisi della Mercatone Uno, con 1800 dipendenti lasciati per strada con un whatsapp, abbiamo assistito a una mancanza di vigilanza da parte del Governo e in particolare del ministro Di Maio”. E' la denuncia della deputata Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro, che oggi ha ricevuto dal Governo, rappresentato in commissione dal sottosegretario Claudio Durigon, una risposta valutata “del tutto insoddisfacente” a una propria interrogazione urgente.

Per la parlamentare del Pd "i tavoli di cui parla il ministro Di Maio andavano fatti prima. Dov’era il ministro dello Sviluppo economico negli ultimi nove mesi, mentre l’azienda accumulava oltre 90 milioni di debiti, di cui 10 di mancati oneri previdenziali? Noi siamo ben consapevoli – ha detto Serracchiani al sottosegretario Durigon - che i tavoli di crisi sono complicati, ma ricordo che grazie al Governo precedente esiste ora la clausola di salvaguardia, che consente di riaprire la procedura di amministrazione straordinaria”.

“Se c’è stata sottovalutazione da parte del Mise – ha concluso Serracchiani - ora dobbiamo pensare a salvaguardare tutti i lavoratori, che non vogliono assistenza ma lavoro e reddito. Quello che ci aspettiamo dal Governo è che vi sia, seriamente, l’intenzione di aprire una procedura di amministrazione straordinaria per mettere i conti in ordine, per continuare l’attività aziendale e per garantire un futuro a 1800 persone e alle loro famiglie”.