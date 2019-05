Mercatone Uno: Pd Fvg impegnato per la tutela lavoro

"Tutto l'impegno del PD regionale è a sostegno delle richieste avanzate dalle forze sindacali a tutela del lavoro e del reddito dei lavoratori impiegati nelle sedi del Mercatone Uno. Al Governo la responsabilità di risposte pronte ed adeguate, alla Regione il compito di tenere alta l'attenzione sulla sorte dei punti vendita e dei nostri posti di lavoro. Non bisogna rinunciare in alcun modo a intraprendere ogni azione che assicuri la continuità produttiva". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, che oggi a Pordenone ha partecipato al presidio dei lavoratori del Mercatone Uno.

"Questa mattina siamo stati davanti alla Prefettura di Pordenone con i lavoratori del Mercatone Uno per esprimere la vicinanza del Pd ai lavoratori, in particolare alle donne e alle famiglie. La nostra non è solo testimonianza, perché i nostri rappresentanti si sono attivati in Consiglio regionale e in Parlamento: Diego Moretti e Debora Serracchiani hanno già presentato interrogazioni. Auspichiamo che le riunioni al Mise siano seguite dalla Regione direttamente a livello di Giunta".

Per Liva "c'è un aspetto più generale da tenere sotto controllo, che determina le condizioni economiche su cui si collocano le realtà commerciali regionali. Se il Pil continua a calare e il debito a crescere, anche le famiglie avranno una minore inclinazione alla spesa: il timore di un futuro incerto induce al risparmio e non al consumo, con conseguente sofferenza per gli esercizi commerciali e l'occupazione".