Migranti, 1su 10 destinato al rimpatrio

In questo periodo sono 568 in media, compresi i 42 che si trovano nell’ex Caserma Monti in Comina. Sono tutti maschi dai 20 ai 30 anni o minorenni. Di questi, oltre il 90 per cento proviene dal Pakistan. Stiamo parlando dei richiedenti asilo che sono ospitati nel Friuli occidentale. E con il passaggio dal sistema di accoglienza Sprar al Siproimi (che sarà riservato ai titolari di protezione internazionale, a tutti i minori, agli stranieri con permessi per casi speciali - come tratta, violenza domestica e sfruttamento - e per cure mediche e condizione di salute psichica di eccezionale gravità), alla fine dell’anno uno su 10 è destinato al rimpatrio. A dirlo è il vicesindaco di Pordenone, Eligio Grizzo, che si occupa delle politiche dell’immigrazione.



“Il piano Sprar - spiega Grizzo - raccoglieva tutti i migranti, a qualsiasi titolo. Con il nuovo piano di accoglienza, che si rivolge a persone che provengono da Paesi effettivamente in guerra, contiamo ci sia una riduzione delle persone residenti sul territorio. Molte, circa una su 10, verranno espulse dal ministero degli Interni. Chi sarà espulso dallo Sparar non rimarrà qui, ma rimpatriato. Resta ferma però un’idea: chi ha titolo per restare sarà da noi ben protetto. Per quanto riguarda i minori, che sono 37 a Pordenone divisi tra Opera Sacra Famiglia e Civiform di Cividale, saranno comunque ospitati da noi. Il loro mantenimento viene pagato dallo Stato”.

La situazione a Pordenone, dove il Comune nell’ultimo biennio ha speso 560 mila euro per l’accoglienza, è sotto controllo sociale e non ci sono situazioni di particolare emergenza, se non in casi isolati e specifici.



“Pordenone - continua il vice sindaco - conta 179 migranti adulti, che noi abbiamo distribuito sul territorio. Il fenomeno è ben governato, anche con la frequentazione dei corsi d’italiano e di educazione civica. Certo, sui grandi numeri si può trovare qualcuno che delinque o che ha problemi di varia natura, ma la Questura sta ben monitorando la situazione dei casi limite. Nei giorni scorsi c’è stata un’ispezione ministeriale per la valutazione degli Sprar e ci è stato detto che il nostro è un esempio importante per altre parti d’Italia, come il Veneto, dove l’accoglienza, a differenza del nostro territorio nel quale si è preferito dislocare queste persone in piccole strutture, è spesso effettuata in grandi caserme”.



Resta il problema delle ex scuole di Porcia, che dallo scorso anno nelle ore notturne ospitano alcuni migranti e che in futuro saranno interessate da lavori.

“Lì - conclude Grizzo - trovano posto 14 persone che un tempo dormivano all’adiaccio al ‘bronx’ di Pordenone. Noi, a seguito delle ristrutturazioni, dovremo trasferire questi migranti. Abbiamo un piano di emergenza che ci consentirà di portare queste persone in 5 appartamenti, sempre afferenti al piano Sprar, che attualmente non sono utilizzati. Si tratta degli spazi di riserva per eventuali arrivi non previsti”.