Migranti, Fedriga vuole imbavagliare 500 medici

“A Nordest, in Friuli Venezia Giulia, c'è un presidente di Regione che crede di essere Orban e che vorrebbe imbavagliare oltre 500 medici che esprimono pubblicamente le loro convinzioni sulla necessità che le 47 persone della Sea Watch siano sbarcate per ragioni umanitarie”. Lo scrive la deputata del Pd Debora Serracchiani sulla sua pagina Facebook, dopo che il presidente Massimiliano Fedriga ha contestato "il merito" e "il metodo" utilizzato dal dottor Pierpaolo Brovedani, neonatologo del Burlo Garofolo di Trieste che il 26 gennaio scorso aveva firmato per primo un appello "per l'immediato sbarco dei migranti della Sea Watch", seguito rapidamente da centinaia di altri medici.

“Il punto preoccupante di questa vicenda non riguarda soltanto la questione 'sbarco sì-sbarco no' – prosegue Serracchiani - ma il diritto di parola che, secondo Fedriga, 500 medici non avrebbero come categoria, in quanto personale di strutture pubbliche regionali. Siamo alla follia. Fedriga pensa alla militarizzazione degli operatori pubblici della sanità. Siamo a un passo dal regime, perché i firmatari, la cui lista è pubblica, sono fatti oggetto di una minaccia indiretta, ma chiarissima. In Friuli Venezia Giulia la sanità è infatti in capo alla Regione autonoma e si può immaginare quali effetti intimidatori può provocare un presidente di Regione che accusa i medici di “utilizzare la propria professione per alimentare scontri di carattere ideologico” e che annuncia di inviare ai vertici degli ospedali e delle strutture pubbliche una lettera per “chiarire” il comportamento dei medici firmatari”.

“Ecco perché – aggiunge Serracchiani - ho immediatamente sottoscritto la petizione online promossa dal Comitato a difesa della Costituzione di Trieste, per condividere e supportate i motivi umanitari e la preoccupazione espressa nella lettera dei medici del Friuli Venezia Giulia. Confido che tanti non vorranno rimanere indifferenti di fronte a questi veri e propri attacchi ai diritti: supportiamo questa petizione, firmandola e diramandola”.