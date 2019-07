Migranti, la barriera al confine è una via per l'Italexit

“Se il ministro Salvini viene a Trieste per sostenere il muro del presidente Fedriga prima farebbe meglio a chiarire se lui e il suo Governo vogliono restare in Europa o lavorano per farla saltare, perché è del tutto evidente che la proposta di una barriera sul confine orientale è il cavallo di Troia per uscire dalla Ue, la via di Salvini per l'Italexit”. Così la senatrice del Pd Tatjana Rojc che ha presentato una interrogazione urgente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi.

“Una barriera sul nostro confine, che sia un muro, filo spinato o barrieramenti parziali, e il ripristino di controlli confinari - scrive Rojc - equivale a disattendere il Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone, significa negare alla radice i principi fondanti della Comunità europea. E’ questo che vuole il Governo italiano? Di fronte alla proposta del presidente Fedriga condivisa dal ministro Salvini ho pertanto chiesto al premier Conte e al ministro Moavero quale sia l’orientamento prevalente del nostro Governo e come intendano reagire a quella che non possiamo certo definire 'una boutade'”.

“La proposta del presidente Fedriga – prosegue Rojc – lede infatti il principio fondamentale dell’Unione europea: quello della libera circolazione, principio normato a partire dal 1985 con l’Acquis di Schengen, ovvero una serie di disposizioni vincolanti che stabiliscono la natura stessa della Ue. Di questo stiamo parlando, non di tutelare il decoro delle strade e delle piazze sul confine. Per questo mi attendo che Salvini sgombri il campo da ogni ipotesi di barriere sul Carso e che in questo senso si esprimano formalmente anche Conte e Moavero”.