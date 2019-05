Migranti, la Regione finanzia i rimpatri forzosi

500mila euro per contrastare l'immigrazione irregolare. Il Fvg rafforza l'azione a sostegno del rimpatrio dei cittadini stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione. Il disegno di legge 'Omnibus bis', approvato dalla Giunta questa settimana e ora sottoposto al Consiglio regionale, introduce la possibilità di utilizzare per i rimpatri forzosi, in accordo con il ministero dell'Interno, anche i fondi che il programma annuale 2019 sull'immigrazione ha destinato ai rimpatri volontari (350mila euro). Attraverso tale iniziativa la Regione punta a contrastare la presenza in Fvg di cittadini stranieri irregolari, oppure giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica o che hanno compiuto reati.

Si tratta di un provvedimento che s'inserisce nella strategia complessiva di contrasto all'immigrazione clandestina avviata in collaborazione con il ministero dell'Interno e le Forze dell'Ordine, nell'ambito della quale sono stati potenziati i controlli sui confini. Parallelamente, la Regione continua a sostenere i rimpatri volontari, ovvero supporta economicamente i cittadini stranieri che decidono di ritornare al proprio Paese per concretizzare un progetto imprenditoriale o lavorativo.

Oltre a queste azioni, l'Amministrazione regionale ha inserito nel piano immigrazione una serie di iniziative per la prevenzione del fondamentalismo e della radicalizzazione, per le quali sono stati stanziati 150mila euro, e attività contro la tratta degli esseri umani per interrompere e prevenire fenomeni come lo sfruttamento sessuale e lavorativo e tutelare le vittime.

“Se Salvini ha bisogno dei soldi del Friuli Venezia Giulia per rimpatriare gli stranieri, vuol dire che lo Stato è allo sfascio", attacca il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la possibilità, introdotta dal ddl Omnibus, di utilizzare fondi regionali per i rimpatri forzosi.

"Per fortuna non è ancora così: Salvini non riesce a spendere i soldi del Ministero perché i rimpatri forzati sono fermi al palo, solo che Fedriga gli offre in più i soldi dei nostri cittadini. Siamo all'estremo limite della propaganda sbracata e allo sbando delle istituzioni, con chiacchiere fatte passare per provvedimenti di sicurezza e sovrapposizioni di competenze che deridono la nostra autonomia. A parte l'assoluta inutilità di questa gentile offerta al Viminale, c'è da chiedersi se la Corte dei Conti apprezzi questo modo di appostare le risorse della Regione per far fronte a competenze che sono chiaramente dello Stato”, continua il segretario Pd Fvg.

Per Shaurli “questa Giunta vive di parole esattamente come il Governo, che in tutto il 2018 ha rimpatriato 6.820 cittadini stranieri, quasi gli stessi del 2017 e quasi niente a fronte del mezzo milione promesso in campagna elettorale, pochissimo anche a fronte dei 90mila dichiarati da Salvini il 25 aprile”.