Migranti, non strumentalizzare spostamenti temporanei

“Il Prefetto di Udine ha rassicurato che per quanto riguarda le famiglie con bambini, lo spostamento sarà limitato al tempo strettamente necessario per far sì che siano disponibili le strutture delle associazioni che hanno vinto le nuove gare per l’accoglienza. Il rispetto per donne e bambini rifugiati non è mai mancato né mai mancherà. Chi ha diritto di asilo, nella nostra regione può trovare porte aperte e tutte le garanzie di un Paese civile qual è l’Italia”. A dichiararlo è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin, che aggiunge: “il mandato dei nostri elettori è chiaro, ci hanno chiesto di tagliare gli sprechi e i costi dell’accoglienza. In questo primo anno al governo della regione, rispetto al passato, abbiamo tagliato 1,5 milioni di euro destinati all’accoglienza e abbiamo registrato il 20% di migranti in meno sul territorio regionale”.

“Al primo posto della nostra agenda politica vi sono i cittadini del Friuli Venezia Giulia e per questo, in tempo di ristrettezze economiche, occorre governare secondo la logica del buon padre di famiglia. Dunque non era più pensabile continuare sulla linea di un buonismo irrazionale che pesava sulle spalle dei cittadini, alimentando un continuo stato d’emergenza e di dramma sociale”.

“Si mettano il cuore in pace sia la senatrice Serracchiani che i vari esponenti del centrosinistra regionale: finché ci sarà la Lega al governo di questa Regione, l’esperienza fallimentare dell’accoglienza diffusa può ritenersi più che conclusa. Se qualcuno vuole – conclude il Capogruppo Bordin - può accogliere i migranti con risorse proprie e non con quelle dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, così attuando un'accoglienza caritatevole, non fondata su risorse pubbliche, che non potrebbe che ricevere il nostro plauso”.