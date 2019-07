Migranti, rafforzare i rapporti con Slovenia e Croazia

‎"Rafforzare i rapporti con la Slovenia e con la Croazia, ok al pattugliamento misto ma con più forze dell'ordine‎ sul confine, visto che i rinforzi non sono arrivati". E' l'opzione della diplomazia, sostenuta dalla deputata Pd ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, intervenuta oggi a Radio 1 Rai, alla trasmissione Centocitta, sul tema del 'muro' al confine italo-sloveno.

"La prima cosa sarebbe capire‎ quanti sono i transiti - ha osservato Serracchiani - perché quando Minniti era ministro‎ e io presidente di Regione, sul cosiddetto 'cruscotto' del sito del Viminale si poteva leggere in tempo reale gli ingressi, anche dalla rotta balcanica, d‎a quando è presidente Fedriga e ministro Salvini quei numeri non ci sono più".‎‎

Parlando del Friuli Venezia Giulia, la parlamentare ha spiegato che "‎questo e' un territorio che ha una storia ‎complicata, difficile, che ha impiegato decenni prima di riuscire a superare un confine e un muro, tra l'altro in un territorio ben difficile da 'curare',‎ parliamo di 230 chilometri, del Carso, di zone impervie"‎.

A proposito del muro, Serracchiani ha sostenuto che sarebbe "‎difficile o impossibile riuscire a farlo, soprattutto da parte di chi non ha una strategia precisa". ‎"Le soluzioni - ha precisato - non sono né il filo spinato ne' il muro, ma la politica. Ricordiamoci che Italia, Slovenia, Austria, Croazia sono nell'Unione europea: il problema dell'Italia adesso è il perfetto isolamento nel quale siamo caduti nel momento in cui siamo riusciti nella difficile operazione di litigare con tutti tranne - ha sottolineato - con quelli che non ci danno una mano".