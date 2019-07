Migranti, Salvini in Fvg ha partorito un topolino

"Oltre la solita propaganda, Salvini ha partorito un topolino. È andato tutto secondo copione: tuoni fulmini, muri e filo spinato, ma alla fine sugli ormai famosi 232 km di confine con la Slovenia si distaccano appena 40 uomini, compresi i militari. E un'altra manciata arriverà forse entro il 2020. Pochino per fronteggiare la sbandierata invasione. Ma da noi ormai non c’è più neppure l'emergenza. Per Salvini il Fvg è già consumato come ribalta mediatica: ci sono tre navi in Mediterraneo da inchiodare sul bagnasciuga, c'è la partita delle nomine Ue dove l’uomo 'forte' è stato canzonato da tutti, c'è lo stallo sulle Autonomie. Fedriga si accontenti dell’ennesima pacca sulla spalla e stia contento di portare a casa, ancora una volta, i risultati del lavoro fatto da altri. Perché sia chiaro che l'investimento ungherese sul porto di Trieste non ha nulla a che fare con l'allineamento Salvini-Orban". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, traendo una sintesi della visita ieri a Trieste del vicepremier Matteo Salvini.