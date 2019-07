Migranti, sbagliato parlare di ‘deportazione’

Il mondo della cooperazione si divide sul preannunciato spostamento di 2mila migranti dal Fvg in altre regioni. La notizia, comunicata nei giorni scorsi dalle Prefetture alle associazioni che gestiscono l’accoglienza, era stata bollata dal presidente di Legacoop sociali Fvg, Gian Luigi Bettoli, come una ‘deportazione di massa’.

Una definizione dalla quale Legacoop Fvg si dissocia. “La posizione espressa dal presidente Bettoli è personale e non condivisa”, precisa il presidente Livio Nanino, che ponte l'accento sopratutto sui termini usati. "Se pur esiste una preoccupazione per le ricadute che i provvedimenti ministeriali possono avere sulle cooperative”, prosegue Nannino, “va ricordato come la cooperazione in generale e quella di lavoro in particolare gestisca da tempo esempi di buona integrazione sociale, inserendo nelle proprie basi sociali persone extracomunitarie, correttamente retribuite, provenienti da Paesi di mezzo mondo, con processi di integrazione vera e di qualità. Va altrettanto rimarcato come la cooperazione sociale anche in Friuli Venezia Giulia sia impegnata e svolga un ruolo straordinario di buona accoglienza”.

Nanino esprime poi la necessità di affrontare temi delicati come quello dell'immigrazione con toni più pacati, attingendo ai valori della cooperazione.